Meine Meinung: Mehr lokale Entscheidung

Es braucht mehr individuelle Lösungen und Entscheidungen, wenn wir noch längere Zeit mit dem gefährlichen Coronavirus leben müssen. Dass die ersten Verordnungen nahezu flächendeckend ihre Wirkung entfalten sollten, war im Interesse von Leben und Gesundheit der Menschen zu respektieren.

Inzwischen zweifeln manche immer lauter an der Notwendigkeit der Einschränkungen, weil die Lage in Deutschland ja gar nicht so dramatisch sei. Dass dieser glückliche Umstand ein Ergebnis der restriktiven Maßnahmen sein könnte, wird gerne ignoriert.

Da das Virus aber nicht so schnell verschwinden wird, müssen Entscheidungen getroffen werden, die bisherige Erfolge nicht aufs Spiel setzen und trotzdem den Menschen mehr Freiraum geben. Das lässt sich nicht pauschal und aus der Ferne regeln. Hier muss lokalen Entscheidungsträgern mehr Verantwortung zugetraut werden.