Schleiz. Die Feuerwehr Schleiz berichtete in den sozialen Medien von mehreren Bränden.

Mehrere nicht angemeldete Brände: Maifeuer halten Feuerwehrleute auf Trab

Drei Nächte hintereinander: Brennende Maifeuer. Die dürfte es eigentlich gar nicht geben. „Zu Zeiten von Corona gibt es keine Veranstaltungen, dachten wir zumindest. Aber wieder einmal wurden wir besseren belehrt, denn gebrannt haben inzwischen insgesamt fünf dieser ,Traditionsfeuer’, alleine in der VG Seenplatte“, schreibt die Feuerwehr Schleiz in den sozialen Medien. Außer den Brandbekämpfern und Polizeibeamten wären keine Gäste dagewesen.

„Doch lustig ist es letztlich auch nicht, wenn man gleich an drei Nächten hintereinander zum Einsatz gerufen wird, weil jemand die offenbar ungenehmigten Maifeuer-Haufen anzündet.“ Am Mittwoch erkannten Tegauer Feuerwehrleute einen als Lagerhallenbrand gemeldetes Feuer als Maifeuer. Zuvor soll das Maifeuer in Chursdorf schon Raub der Flammen geworden sein.

Am Donnerstag war dann ein Feuer um 22.06 Uhr bei Löhma Ziel eines Einsatzes. Diesmal schlugen die Flammen aber so hoch, dass die direkt am Lagerort befindliche Schonung schon brannte. „Starker Wind trieb die Flammen voran und ließ das Feuer fast aus dem Ruder laufen. Insgesamt 14.000 Liter Wasser waren zur Brandbekämpfung nötig und wurden mit Tanklöschfahrzeugen herangeschafft“, informierte die Schleizer Feuerwehr.

Am 1. Mai ging die Serie weiter: Um 23.26 Uhr wurden die Kameraden zum Böschungsbrand alarmiert, welches sich als brennendes Dixi-Klo herausstellte.

„Von dort aus ging es weiter nach Neundorf, wieder brannte ein größerer Holz-Müllhaufen“. Zuvor war wohl auch schon die Feuerwehr Plothen ebenfalls zu einem brennenden Maifeuer unterwegs gewesen.

