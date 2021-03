Der Autofahrer sah wegen eines Kleintransporters, der ihn blendete, nichts. Mehrere Personen ließen ihren Unmut über den langsam fahrenden Mann an seinem Wagen aus.

Mehrere Personen stellen sich im Saale-Orla-Kreis vorbeifahrendem Autofahrer in den Weg

Crispendorf. Ein Autofahrer war im Saale-Orla-Kreis von einem Kleintransporter geblendet worden. Er fuhr deshalb sehr vorsichtig an mehreren Personen vorbei, die sich dadurch anscheinend gestört fühlten.

In der Nacht zu Sonntag ist ein Autofahrer durch Crispendorf gefahren. Zur gleichen Zeit stand eine Gruppe von ungefähr sechs Personen vor einem Grundstück bzw. teilweise auf der Fahrbahn. Nicht weit davon parkte auch ein Kleintransporter, der den Autofahrer offensichtlich blendete, so dass dieser langsam an den Leuten vorbeifahren wollte.

Dabei versperrten ihm einige von ihnen den Weg, indem sie sich vor den Wagen auf die Fahrbahn stellten. Außerdem schlug ein 29-Jähriger gegen die Motorhaube, die Scheiben sowie die linke Fahrzeugseite und beschädigte so das Fahrzeug.

Die Personen müssen sich nun wegen Sachbeschädigung und Nötigung sowie wegen des Verstoßes gegen die geltenden Infektionschutzbestimmungen verantworten.

