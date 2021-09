25.000 Euro Schaden: Vier zum Teil schwer Verletzte nach Auffahrunfall auf A9

Schleiz. Einen schweren Unfall gab es am Mittwochvormittag auf der Autobahn zwischen Schleiz und Dittersdorf. Autofahrer mussten teils länger als eine Stunde warten.

Nach Angaben der Polizei war gegen 9.45 Uhr ein Kleintransporter auf der A9 in Richtung München auf einen Lkw aufgefahren. Dabei verletzten sich im Transporter insgesamt vier Personen, eine davon schwer. Der 30 Jahre alte Mann musste von der Feuerwehr aus dem Unfallwrack befreit und dann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Lkw-Fahrer blieb demnach unverletzt.

Bis zu acht Kilometer Stau

Demnach hatte der Transporterfahrer noch versucht, dem Lkw auszuweichen. Nach dem Unfall gab es ein über 300 Meter langes Trümmerfeld und eine Vollsperrung bis 11 Uhr. Der entstandene Schaden am Kleintransporter wird von der Polizei mit 15.000 Euro angegeben. Am Lkw entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro. Nach der Bergung wurde zunächst eine Fahrspur auf der A9 in Richtung München wieder frei gegeben.

Bis 12 Uhr waren schließlich alle Fahrspuren wieder befahrbar. Zuvor hatte sich ein bis zu acht Kilometer langer Stau gebildet, auch die Umleitungsstrecken waren überlastet, sodass sich in Schleiz lange Wartezeiten ergaben. Autofahrer mussten teils über eine Stunde Geduld haben.

