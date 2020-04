Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Alles neu macht der Mai

Ich war schon recht häufig im KJS am Start, wenn dort gefeiert, organisiert, betreut, bespaßt, gebildet und ein Stück weit auch erzogen wurde. Meist war ordentlich was los. Fröhliche Knirpse, die die Zeit dort stets zu genießen schienen, und engagierte, aber aufgrund der Natur des Jobs immer auch leicht gestresste Sozialarbeiter und Helfer, die es aber nie an Einsatz fehlen ließen, konnte man dort fast immer antreffen. Einmal fuhr ich sogar einer Delegation des KJS hinterher, die in Selb den Pumptrack erproben wollte, der ja Vorbild für das in Schleiz geplante Exemplar sein soll. Wann der Track und das neue Haus nun kommen werden, ist derzeit noch immer offen.

Doch so einen Termin wie jetzt hatte ich beim KJS noch nie. Denn wegen des Kontaktverbots bin ich gar nicht erst hingefahren. Alles wurde am Telefon geklärt. Und im Hintergrund: Keine Kinderschreie beim Spielen. Nichts übertönte die ruhigen Erläuterungen der Sozialarbeiterin zur Lage, alles still. Keine schöne Ruhe, denn es ist eigentlich ein Ort des pulsierenden Lebens.

Bleiben wir aber dennoch zuversichtlich. Denn: Alles neu macht der Mai.