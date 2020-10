Der Titel „Wege in die Urwälder von morgen“ sagt es bereits: Noch ist der Urwald nicht da. Es gibt zwar bereits naturbelassene Flächen, aber es wird noch viele Jahre dauern, bis die geplante Waldwildnis im Naturpark Hag bei Hirschberg den Status erreicht, der als Urwald gilt. Dennoch ist die Eröffnung des Urwaldpfades Hirschberg ein Gewinn für die Saalestadt.

Denn der neunte Thüringer Urwaldpfad wird mit einer eigenen Karte in einer thematischen Sammlung zu finden sein, die der Freistaat Thüringen und WWF Deutschland an Naturtouristen verteilt. Aber auch auf der Internetseite www.thueringer-urwaldpfade.de wird Hirschberg ebenso präsentiert wie der Welteerbe- und Wildkatzenpfad im Nationalpark Hainich oder der Wildnisweg Hohe Schrecke. Das wird einen weiteren Aufmerksamkeitsschub unter Naturtouristen bringen, die bereits am Grünen Band entlang der früheren innerdeutschen Grenze wandern oder auf dem Iron-Curtain-Trail entlang des einstigen Eisernen Vorhangs in Europa radeln.

Denn mehrere Redner haben es betont, dass der Urwaldpfad bei Hirschberg mit seinem Hängesteg am Felsen über der Saale einer der schönsten Wege in Thüringen ist. Nur wissen das bislang die Wenigsten.