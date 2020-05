Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ausrede Datenschutz

Gut für Behördenmitarbeiter, dass es den Datenschutz gibt. Denn mit diesem als Begründung kann man lästige Anfragen abschmettern. Zum Beispiel die nach ortsgenauen Zahlen der Corona-Infizierten. Während Nachbarlandkreise in Bayern, Sachsen und Thüringen die Öffentlichkeit über den Stand der Pandemie in einzelnen Orten informieren, hält das die Kreisverwaltung in Schleiz für unangebracht. Die Begründung, dass man in dieser ländlich geprägte Region unter Umständen Rückschlüsse auf einzelne Personen ziehen und diese ausgrenzen könnte, teile ich nicht. Denn die Nachbarlandkreise, die die ortsgenauen Zahlen veröffentlichen, sind ähnlich strukturiert.

Und gerade im Hinblick auf künftige Lockerungen wäre es nicht nur für Einwohner, sondern auch für Besucher sehr interessant zu wissen, in welchen Orten sie sich besonders vorsehen müssen, um nicht mit Corona infiziert zu werden.