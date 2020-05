Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Chance für Stauseetourismus

Eine Rundfahrt von Hamburg nach Hamburg, wenige oder keine Zwischenstopps in anderen Ländern, keine Selbstbedienung am Büfett und keine Bühnenshows vor Hunderten Zuschauern: So könnte der Neustart für Kreuzfahrten nach der Corona-Zwangspause aussehen, schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung vor wenigen Tagen. Vom fahrenden Hotel, das Urlauber von Land zu Land bringt, würde sich die Schiffsreise zum Angebot wandeln, das viel Meerblick bis zum Horizont bietet. Das kann die Stauseeschifffahrt aber auch, nicht tageweise, aber eine Rundfahrt von Saalburg nach Saalburg in einer oder mehreren Stunden über das Thüringer Meer. Und so mancher Passagier, der schon durch den norwegischen Geirangerfjord oder neuseeländischen Milford Sound gekreuzt ist, hat sich gesagt: Eigentlich wie bei uns am Stausee, nur ein bisschen größer.

Auf Hochseekreuzfahrten dürften viele Angebote, die bisher üblich und bei Passagieren beliebt waren, vorerst wegfallen. Auch wenn neuerdings viele Urlaubsländer wie Italien ab Juni ihre Grenzen für Touristen öffnen wollen und es wieder erste Flugreisen und Kreuzfahrten unter Hygieneschutzauflagen geben wird: Vor allem der Auslandsurlaub wird durch die strapaziöse Anreise seine Leichtigkeit verlieren.

Schon jetzt steigt die Nachfrage nach Campingplätzen und Ferienhäusern im eigenen Land. Das ist eine große Chance für den Stauseetourismus. Nach vielen Jahren der Diskussion und der Planungen ist es nun an der Zeit, diese Gelegenheit zu nutzen. Denn eine größere wird es wohl nicht mehr geben.

Gefühl von Urlaub bei Schifffahrt über das Thüringer Meer