Meine Meinung: Corona und Betonkrebs

Fahrbahn abfräsen, neue Decke aufbringen. Mehr gibt es da nicht zu tun. Warum dauert das nur so lange? Erst recht in diesem Jahr, in dem viele Menschen mit dem Auto in den Urlaub fahren werden? So oder ähnlich fragen sich das viele Autofahrer, die 18 Jahre nach Fertigstellung der A9 bei Schleiz erneut an einer Großbaustelle vorbei fahren müssen. Denn die Fahrbahn leidet unter Betonkrebs und wird komplett ausgetauscht.

Dass die Arbeiten wesentlich umfangreicher sind als von vielen Laien gedacht, verdeutlicht Via-Gateway-Geschäftsführer Marc Hennemann in seiner Aufzählung. Um diese Liste abzuarbeiten, braucht es Zeit. Erst recht in diesen Zeiten. Denn die Folgen von Corona machen das Arbeiten auf der A9 und die Belieferung mit Baumaterial keineswegs einfacher.

So kann man nur hoffen, dass es nach der Rückreisewelle aus dem Urlaub zu keiner zweiten Corona-Welle mit erneutem Shutdown in der Region kommt. Denn die vergangenen Wochen waren für viele Menschen entbehrungsreich.

Wer im Urlaub und im Alltag nicht über die Stränge schlägt, kann mit dazu beitragen, dass die Lockerungen überall beibehalten bleiben oder gänzlich aufgehoben werden. Und außerdem, dass die Bauarbeiten auf der A9 bei Schleiz in der geplanten Zeit geschafft werden können.