Meine Meinung: Den Elch bitte nicht bedrängen

Stephanie Rössel über die einzigartige Tiersichtung im Saale-Orla-Kreis.

Löwe, Wildschwein, ein Pferd mit großen Ohren – die Kommentare zum Foto des Elchs, der mit großer Wahrscheinlichkeit weiblich und demnach eine Elchkuh ist, waren vielfältig. Aber ist es nicht etwas Schönes, so ein stattliches Tier in freier Natur? Und die 12-jährige Clara war so fasziniert von ihrer Entdeckung, dass ich mich mit ihr gefreut habe, weil so viel Begeisterung in ihrer Stimme mitschwang. Aber selbst das scheint in Anbetracht einiger Kommentare Anlass für Missstimmung. Und nein, der Elch darf nicht geschossen werden, selbst wenn er die ganzen Blaubeeren der Region fressen und die letzte nicht vom Borkenkäfer befallene Fichte anknabbern würde.

Mehr als Jäger rücken dem Tier nun andere neugierige Menschen zu Leibe. Die Jagdausübungsberechtigten im Raum Dittersdorf haben in den vergangenen Tagen deutlich mehr Besucher in der Natur und Autos auf Waldwegen wahrgenommen als sonst. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Tier längst weitergezogen ist, ist sehr hoch und wäre auch zu wünschen, denn bei der Partnersuche wird es im sonst elchfreien Thüringen schwierig.

Elch-Sichtung im Saale-Orla-Kreis: Jagdbehörde warnt vor Begegnung im Straßenverkehr