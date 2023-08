Meine Meinung: Denn der Bedarf scheint da zu sein

Oliver Nowak über die Entwicklung der Sternbach-Klinik.

„Vor zwei Jahren war dieses Krankenhaus quasi tot und jetzt laufen hier Alpakas im Patientengarten herum“, sagt Arne Ballies, der Geschäftsführer der Sternbach-Klinik in Schleiz, als die Tiere im Rahmen der neuen Interdisziplinären multimodalen Schmerztherapie zu Besuch waren.

Dieser doch schon mit Erstaunen herausgebrachte Ausspruch des Geschäftsführers spiegelt für mich auch das wieder, was in den vergangenen zwei Jahren in der Sternbach-Klinik passiert ist. Aus dem fast nicht mehr handlungsfähigen Krankenhaus ist trotz der Umstände, dass es bundesweit einen Mangel an ärztlichen und pflegerischen Personal gibt, wieder ein leistungsfähiges Haus der Grund- und Regelversorgung geworden. Jetzt sogar mit stationärer Schmerztherapie.

Als kleines Krankenhaus im ländlichen Bereich kann sich ein solches Angebot wirklich sehen lassen. Den Bedarf für eine derartige Therapieform, die interdisziplinär erfolgt und mit tierischer Unterstützung, scheint es durchaus zu geben, sonst würden die Therapieplätze perspektivisch kaum aufgestockt werden.

