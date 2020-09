Meine Meinung: Die Details sind lustig

Oliver Nowak über das Duden-Museum in Schleiz.

Das Duden-Museum ist ein Besuch wert, denn was sich darin verbirgt, sind mehr als nur Wörterbücher. Es sind vor allem die kleinen Geschichten am Rande, die einen Besuch interessant machen.

Der ehemalige Schulleiter Konrad Duden hat nämlich viel mehr gemacht, als sich nur die Haare zu raufen und den Duden zu erfinden, weil früher in Schleiz jeder Lehrer und jeder Schüler seine eigene Art der Rechtschreibung hatte. Konrad Duden ist auch der Erfinder des Wandertages. Dabei hat der gute alte Konrad Duden auch dafür gesorgt, dass die Wandertage alles andere als trocken werden. Denn er hat quasi so ganz nebenbei die Bollerwagentour mit erfunden.

Auf den von Konrad Duden erfundenen Wandertagen wurde nämlich ein Handkarren mit einem Fass Bier mitgeführt. Und zwar mit der Maßgabe, dass dieses Fass bis zum Ende des Wandertages geleert sein sollte.

Der Konrad Duden hatte also ganz offensichtlich nicht nur lehrreiche Ideen, sondern wusste auch, seine Ideen zu vermitteln. Umso schöner für Schleiz ist es dann doch, dass die Braumanufaktur Scharch ein exzellentes Helles produziert, das im Duden-Museum und in der Alten Münze in Schleiz als Duden-Bier verkauft wird. Das bekömmliche Gebräu aus reinem Wasser, feinstem Gerstenmalz und edlem Hopfen ist wirklich zu empfehlen. Und das eine oder andere amüsante Anekdötchen über den guten Konrad Duden gibt es dabei im Museum dann auch noch zu hören. Wohl bekomm’s!

