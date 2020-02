Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Die DSGVO nervt

Ich beobachte von Zeit zu Zeit immer gerne, wie sich die Goetheschule in Schleiz in Sachen Digitalisierung entwickelt. Denn, so scheint es mir, ist sie im Altkreis Schleiz die modernste Schule, was diesen Bereich betrifft. Dabei ziehe ich gerne Vergleiche zu meiner alten Schule, die in Niedersachsen in Sachen Digitalisierung von staatlichen Schulen Vorreiter war.

Und auch, wenn es schon mehr als zehn Jahre her ist, dass ich die Schulbank drücken musste, war für mich ein online abrufbarer Vertretungsplan selbstverständlich. Ebenso die Essensbestellung in der Mensa oder das Abrufen von mich persönlich betreffender Daten. Dass die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) auch vor den Schulen nicht halt macht, war zu erwarten. Dass sie sich jedoch so stark auf den Schulalltag auswirkt, ist nicht gut. Selbstverständlich sollten Daten, die Schüler betreffen, besonders geschützt sein. Schließlich handelt es sich um Minderjährige. Doch was an einem Vertretungsplan so enorm schützenswert ist, erschließt sich mir nicht. Vor 20 Jahren wurde dieser noch im Schaukasten der Schule angepinnt. Heute darf er nicht mal mehr mit einem Passwortschutz versehen auf der Schulhomepage sein. Umso besser, dass sich junge App-Entwickler den DSGVO-Wahnsinn zunutze machen und neben dem Wiederherstellen der Schulkommunikation noch ein paar praktische Funktionen hinzufügen.