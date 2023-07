Meine Meinung: Die Feste feiern, wie sie fallen

Sophie Filipiak über das Festhalten an Traditionen.

Die einen setzen auf die Tradition, andere müssen eben diese überdenken, und wieder andere gehen neue Wege. Die Veranstaltungen in der Region zeigen, wie vielfältig das Angebot ist. Aber auch dass nach der Corona-Pandemie einige Feste um ihre Existenz bangen müssen.

Auf der einen Seite ist da das Park- und Rosenfest in Gefell. Zum 41. Mal wurde dort ein Wochenende lang einiges aufgefahren. Besuchermagnet war wie in jedem Jahr der prächtige Umzug am Sonntag. Mit dabei das langjährige Rosenpaar Berenice Köpper und Christian Damm. Das Konzept funktioniert also, zumal das Fest statt eines breitgefächerten Händlerangebots eher auf Mitmachangebote und Musik setzt.

In Pottiga hingegen wurde nun beschlossen, ein Jahr Bedenkpause einzulegen und sich ein neues Konzept zu überlegen. Das hängt vor allem damit zusammen, dass zu wenige Händler zugesagt haben. Es ist ein guter Schritt, den wahrscheinlich aber nicht viele gutheißen werden. Aber man sollte Tradition nicht mit eintönigen Wiederholungen verwechseln. Mit dem ewig gleichen Angebot an Gardinenstoffen, billigen Textilien, Plastikspielzeug und Schlager-CDs lockt man heutzutage kaum mehr jemanden auf ein Marktfest. Die meisten kommen dann eher, um Bekannte zu treffen, zu schmausen und die Blasmusik zu genießen.

In Alsmannsdorf zeugt der Besucherstrom vom überzeugenden Konzept des neuen Markt- und Hoffestes. Viele waren sicher einfach nur neugierig, was diese neue Veranstaltung bieten würde. Aber bei dem Niveau, das am Samstag geliefert wurde, werden sicher viele gern wiederkommen. Nicht nur die Besucher, sondern auch die Kunsthandwerker und Erzeuger aus der Region. Und das ist ja auch im Sinne der Veranstalter.