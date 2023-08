Meine Meinung: Ein Selfie für die große Bühne

Peter Cissek zu Aktionen bei der nächsten Schleizer Modenacht.

Bei der Schleizer Modenacht greifen viele Kunden gern zum Smartphone, um die Models auf dem Laufsteg zu fotografieren oder zu filmen. Meist werden die Fotos und Videosequenzen im WhatsApp-Status oder anderen digitalen Kanälen gezeigt. In diesem Jahr haben interessierte und modebewusste Zuschauer auch die Möglichkeit, sich selbst ablichten zu lassen.

Steffi Hohlbein vom Bilderboot Schleiz wird eine Fotobox in der am 26. August um 17 Uhr öffnenden Teag-Fashion-Lounge auf dem Neumarkt aufstellen. Ein Fundus an Accessoires steht den modelnden Zuschauern für lustige, stylische und letztlich einzigartige Fotos zur Verfügung. Die besten Fotos werden noch am gleichen Abend auf der großen Modenachtbühne gezeigt.

Das Beispiel zeigt, wie Einzelhändler die Innenstadt beleben, selbst wenn sie kein Bekleidungsgeschäft haben, das mit Models an der Modenacht teilnimmt. Deshalb ist es den Händlerinnen und Händlern auch zu wünschen, dass nicht nur zur Modenacht viele Kunden in ihren Läden einkaufen, sondern diese auch im Alltag nicht vergessen.