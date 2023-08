Meine Meinung: Ein Symbol für Fernweh

Peter Cissek zum Leben im Bahnhof am Beispiel Tanna.

Seit jeher üben Bahnhöfe eine besondere Faszination auf Menschen aus, als Symbol für Fernweh und Abenteuer. Darin zu leben, ist für manche ein Traum.

Bahnfans zählen dazu und Nostalgiker, die mit den Ziegelbauten eine gute alte Zeit verbinden. Aber auch bei Schnäppchenjägern sind die Objekte beliebt. Sie kamen vor allem nach der Wiedervereinigung Deutschlands zum Zuge, als die Liegenschaften von Bundes- und Reichsbahn neu geordnet wurden. Vorbei waren die Zeiten, als Bahnhofsvorsteher in den Gebäuden wohnten, Schranken und Stellwerke per Hand bedient wurden und Reisende in Wartesälen ausharrten. Die meisten dieser Bestände sind vergeben. Schaut man sich auf Bahnliegenschaften.de um, so wird im Saale-Orla-Kreis lediglich eine Wiesenfläche am Bahnhof Neustadt angeboten.

Meist nutzen Kommunen das Vorkaufsrecht, damit das Tor zur Stadt in Privathand nicht so verkommt wie derzeit in Wurzbach. Besser machen es da die Privatbesitzer in Kleindembach, Göttengrün und Unterkoskau. Ebenso in Tanna, wie bei den Vieths zu sehen ist.

Wohnhaus mit Gleisanschluss