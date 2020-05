Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eine Investition in die Zukunft

Man glaubt es kaum, bei meinem Termin am vergangenen Mittwoch im Hirschberger Rathaus ging es mal nicht um dieses Coronavirus und die damit verbundenen Einschränkungen der Lebensqualität. Über deren Sinn sich bestimmt gut streiten ließe. Es ging vielmehr um ein Vorhaben im Städtchen, das einerseits viele schöne Ecken hat – aber andererseits beispielsweise auch alte Gemäuer, die ihre besten Tage lange hinter sich gelassen haben. Was da mit dem Erlichbach auf seinem finalen Weg zur Saale samt dem Areal drumherum bis zum Herbst 2021 baulich passieren soll, kann man getrost als eine Investition in die Zukunft bezeichnen. Einst dominierte hier die Lederfabrik samt der Grenzanlagen zum Saaleufer hin – beides ist seit Mitte der 1990er Jahre ja bekanntermaßen von der Bildfläche verschwunden. Vor zwei Tagen noch war ich mitten auf der großen Freifläche, die damals entstand. Und selbst als Laie kann man nach einem Blick auf den Lageplan (neu) sagen, dass das Areal am Saalebogen im Zuge der Bauarbeiten sein Gesicht grundlegend zum Positiven hin verändern wird. Schön anzuschauen dann nicht nur für die Einheimischen, sondern auch für Auswärtige, die auf Schusters Rappen entlang der Saale unterwegs sind oder solche Zeitgenossen, die kulturinteressiert hoffentlich bald mal wieder die Villa „Novalis“ besuchen. Mir bleibt an dieser Stelle nur, allen Beteiligten ein gutes Gelingen und einen unfallfreien Bauablauf zu wünschen.