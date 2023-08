Meine Meinung: Eine wünschenswerte Sache für saubere Gewässer

Stephanie Rössel über die angeordnete Nachjustierung privater Kläranlagen.

Beim Thema Kleinkläranlagen werden wohl manche beim Eintreffen der Sanierungsanordnung im wahrsten Sinne des Wortes denken: „So eine Sch...“ Je nachdem ob Neubau oder Nachrüstung wird ein vier- bis fünfstelliger Betrag fällig. Die Fördermittel, wenn diese auch nur einen Bruchteil der Kosten decken, sollte man trotzdem nicht liegen lassen. Für Grundstückseigentümer und Hausbesitzer sind solche Angelegenheiten meist ein Bauchschmerzthema, denn das Geld nehmen die meisten nicht mal eben aus der Portokasse.

Denkt man aber eine Weile darüber nach, warum das notwendig ist, sollte jedem schnell bewusst werden, dass es nichts ist, was man auf die leichte Schulter nehmen kann. Einen schlechten Gewässerzustand wollen wir doch alle nicht, denn wer springt nicht gerne an einem heißen Sommertag in einen See oder planscht mit den Füßen in einem Flusslauf. Auf Fäkalien oder die Reste davon hat dabei wohl niemand Lust. Also ist auch die Überwachung der Einleitungen durch die Behörde, hinsichtlich der wasserrechtlichen Grenzwerte, eine durchaus wünschenswerte Sache.