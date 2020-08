Meine Meinung: Ereignis zeigt Zusammenhalt

Was in Moßbach passiert ist, ist schlimm. Doch zum Glück kamen offenbar keine Menschen zu schaden, was bei der Strömung, die sich dort entwickelte, nicht selbstverständlich ist.

Den betroffenen Bewohnern konnte man ansehen, wie verzweifelt sie waren. Schließlich wurden durch eindringendes Wasser und Schlamm Mobiliar und Böden teilweise derart geschädigt, dass sie nicht mehr zu gebrauchen sind. Unter anderem auch wegen des Gestankes des Schlammes, der sich dort festsetzte.

Bei so einer Situation zeigte sich wieder, wie wichtig es ist, dass die Menschen zusammenhalten. Viele Moßbacher machten sich schon kurz nach dem Einbruch der Flutwelle auf, mit Eimern, Besen und Schaufeln Wasser und Schlamm bei Freunden und Bekannten zu beseitigen. Andere wiederum sammelten mit Eimern und Keschern die unzähligen Fische auf, die durch den Ort gespült wurden.

Es bleibt zu hoffen, dass die tatsächlich entstandenen Sachschäden nicht allzu hoch ausfallen und die Schäden vollständig und zügig von den Versicherungen reguliert werden. Dann können die Betroffenen trotz des Schreckens und der Arbeit vielleicht sagen, dass es nicht ganz so schlimm war.

Ein paar Kinder, die in Badekleidung das Schauspiel draußen betrachteten, fanden das Ereignis mit viel Feuerwehr ganz offensichtlich spannend. Und auch einigen Tieren, so zum Beispiel den Hausenten – oder auch Gänsen, so gut kann ich die nicht unterscheiden – in einem Garten, schien die Flutwelle wenig auszumachen. Sie planschten munter vor sich her. Dass aber auch sie von der Flutwelle überrascht wurden, war ihnen deutlich am schlammverdreckten Gefieder anzusehen.