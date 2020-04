Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Erinnern, wie es mal aussah

Ab und zu nehme ich mir in der Gegenwart schon mal die Zeit, um mich an das Schleiz zu erinnern, wie ich es 1988 erstmals kennenlernen durfte. Und dann laufe oder fahre ich durch die Straßen, freue mich an dem vielen Neuen, das in den nun über 30 Jahren entstanden ist und muss manchmal auch echt grübeln darüber, welches Gebäude an dieser oder jener Ecke wohl einmal stand. Klappt es nicht mit der Erinnerung, greife ich zum Telefon und frage nach – zum Beispiel bei jemandem vom Geschichts- und Heimatverein.

lieferte mir wieder mal so einen Anlass, um zurück zu schauen. Zumal ich damals in der Heinrichstadt auch mein erstes „Schleizer Dach über dem Kopf“ hatte – unweit vom Komplex der Schleizer Alben (1988 noch keine GmbH), der ja nun auch gefallen ist und Platz für Neues gemacht hat.

Mal sehen was aus den Ambitionen im Rathaus wird, hier zusammen mit einem Investor, den man ja schon fleißig sucht, innerstädtischen Wohnraum zu schaffen? Eine schöne Ecke ist es ja allemal, auch wäre es sicher ein Schub in Sachen Attraktivität des Zentrums der Rennstadt. Und vielleicht gibt es dann dort an diesem Neubau für Erinnerungswillige ja eine Tafel, die zeigt, wie die „Schleizer Alben“ vor 2019/2020 mal ausgesehen haben.