Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ermittlungen fortsetzen

Eine solche Straftat dürfe nach seinem Dafürhalten nie vergessen werden, hatte Aktenzeichen-XY-Moderator Rudi Cerne vor der Ausstrahlung des Filmbeitrages gesagt, der in der ZDF-Fahndungssendung im Juni 2017 den sexuellen Missbrauch von vier Mädchen in einem Ferienlager in Saalburg behandelte. Fast vier Jahre ist die Tat her, bei der sich ein Unbekannter unbemerkt Zugang zu den Duschen verschaffte und sich dort an vier Mädchen im Alter von acht und neun Jahren verging. Doch mangels Ermittlungserfolg droht nun genau das, was Rudi Cerne befürchtete: Der Fall könnte eingestellt werden, wenn er es nicht schon wurde.

Doch gerade jetzt, wo der schwere Kindesmissbrauch von Münster bundesweit für Entsetzen sorgt, gerät ein Fall in der Thüringer-Meer-Region in Erinnerung. Man sieht bei Aktenzeichen XY viele ungelöste Fälle: Überfälle auf Juweliere und Geldtransporter, Betrügereien am Telefon und an der Haustür, alles Verbrechen, die bei den Opfern seelische Spuren hinterlassen. Auch den in Saalburg missbrauchten Mädchen wird es nicht anders gehen. Deshalb ist es wichtig, dass die Ermittler den sexuellen Missbrauch von 2016 nicht zu den Akten legen, sondern weiter ermitteln. Denn nicht selten wurden Fälle auch nach Jahren und Jahrzehnten gelöst. Die Hoffnung stirbt zuletzt.