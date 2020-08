Meine Meinung: Es wäre ein Gewinn für die Region

Wenn das mit dem Hotel auf dem Rittergut in Knau klappen würde, wäre das die Sensation schlechthin. Denn in Ostthüringen suchen mehrere Städte nach einem Investor für ein neues Hotel. So beispielsweise Rudolstadt oder auch Bad Lobenstein für seine Kurgäste.

Es wäre so, wie es der Neustädter CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrgott sagt: Die Hoffnung, dass ein Mäzen kommt und vielleicht 20 Millionen Euro in die Restaurierung des Rittergutes investiert, ohne dieses selbst nutzen zu wollen, wird sich nicht erfüllen.

Folglich kann man nur hoffen, dass die Investorengruppe, die 30 bis 50 Millionen Euro für den Um- und Ausbau der historischen Gebäude sowie für einen Neubau ausgeben will, ihr Vorhaben umsetzt.

Denn bislang konzentrieren sich die Tourismus-Entwicklungsvorhaben hauptsächlich auf die als Thüringer Meer bekannt gewordene Stausee-Region. Dabei hat das Land der Tausend Teiche eine eben solche Strahlkraft auf Wanderer, Radfahrer, Angler und Vogelbeobachter. Möglicherweise erholen sich in einigen Jahren auch gestresste Manager in Knau. Schön wäre es.

Für die Menschen aus der Region stünde das Rittergut beispielsweise als Restaurant weiterhin offen. Möglicherweise besucht es so mancher öfter als bisher.

Rittergut Knau könnte ein Luxushotel werden