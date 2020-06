Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Eßbach ohne Leerstand

In Eßbach lebt es sich gut. Das zeigt sich daran, dass es in dem mit Ortsteil Walsburg 230 Einwohner zählenden Dorf so gut wie keinen Leerstand in den Häusern gibt.

Zwar hat die Zahnärztin keine Nachfolgerin für ihre Praxis in Eßbach gefunden. Sonst aber bleiben kaum Häuser über längere Zeit ungenutzt, weil sich Menschen wie Heike Behlert und ihr Mann finden und diese erwerben.

Nun hat sich die Familie bedankt, dass ihr die Gemeinde mit dem Ausbau des landwirtschaftlichen Weges so entgegengekommen ist. Für den Ort und die Einwohner ist es schön, dass es auf der Anhöhe „Vogelschutz“ wieder einen Rastplatz mit Aussicht gibt, den auch Wanderer nutzen können.

Selbstverständlich müssen die Menschen auf einem Dorf fernab der Städte Abstriche machen. Beispielsweise kamen die Verkaufsfahrzeuge der Bäcker, Fleischer und des Hähnchenbraters, auf die nicht berufstätige Einwohner ohne Auto mangels anderer Einkaufsmöglichkeit angewiesen sind, in den Wochen des Corona-Shutdowns nicht vorbei. So mussten sie schauen, wie sie mit dem Bus zum Einkaufen nach Schleiz und zurück kamen.

Doch dafür genießen die Einwohner in Eßbach die Idylle, nun auch von der Waldschänke mit einem Blick in die Ferne und auf die Blühwiese.