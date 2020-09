Meine Meinung: Feiern mit Rücksicht

Langsam kommt das kulturelle Leben in der Region zwar wieder in Gang, aber an die Unbeschwertheit der Vor-Corona-Zeit kann das Angebot nicht heranreichen. Zahlreiche Auflagen müssen erfüllt werden, Hygienekonzepte erarbeitet und genehmigt werden. Zudem sind auch die Besucherzahlen begrenzt, vor allem wenn Konzerte und andere Veranstaltungen in Festsälen oder anderen Räumen stattfinden.

Besonders die freischaffenden Musiker und Künstler haben mit den Bedingungen zu kämpfen. Erst konnten sie für Wochen gar nicht auftreten, nun müssen sie vor weniger Publikum als gewohnt auftreten. Das liegt nicht nur an dem mangelnden Platzangebot, um den Mindestabstand einzuhalten. Viele Menschen haben zudem immer noch Bedenken, zu solchen Veranstaltungen zu gehen. Zu groß sind die Ängste vor einer Ansteckung.

Dennoch sollte man die kleinen Augenblicke genießen, die einem geboten werden. Sei es ein Konzert, das Lichterfest in Saalburg am kommenden Wochenende oder der anstehende Tag des offenen Denkmals am Sonntag – es ist wieder einiges in der Region geboten.

Wenn jeder auf sich Acht gibt und auf seine Mitmenschen Rücksicht nimmt, steht einer Zerstreuung fast ohne Sorgen wegen Corona nichts im Wege.

Gefeller Musiker trotz Corona höchst umtriebig

Lichterfest in Saalburg erstmals im Altweibersommer