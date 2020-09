Meine Meinung: Gemeinsames Erinnern

Man kann noch so viele Bücher und Dokumentationen über den Zweiten Weltkrieg, den Nationalsozialismus und den Holocaust lesen, aber niemals werden diese so viele Emotionen auslösen, wie ein Gespräch mit einem Zeitzeugen. Éva Fahidi-Pusztai war die Trauer, die sie spürt, während sie von dem Moment spricht, als sie ihre Familie zum letzten Mal sah, deutlich anzusehen. Aber auch das Funkeln in den Augen, ihren Überlebenswillen konnten die Schüler in Schleiz deutlich erkennen.

Das Achava-Festival Thüringen legt großen Wert darauf, dass eben jene, die das Grauen der Konzentrationslager er- und überlebt haben, während der Veranstaltungsreihe auch zu Wort kommen. Vor allem die jüngere Generation profitiert von diesem Gedankenaustausch. Dank der modernen Technik und einer stabilen Internetverbindung ist das Gespräch zwischen Schülern und Zeitzeugin auch in Zeiten der Corona-Pandemie gefahrlos möglich.

Solche Veranstaltungen, die – wie auch am Schleizer Gymnasium – aufgezeichnet werden, sind ein wichtiger Bestandteil der Erinnerungskultur. Indem Menschen wie Éva Fahidi-Pusztai ihre Erlebnisse erzählen, verhindern sie das kollektive Vergessen wichtiger Ereignisse der Bevölkerung. Und gerade in der heutigen Zeit ist es wichtiger denn je, die vergangenen Ereignisse nicht in Vergessenheit geraten zu lassen und Lehren daraus zu ziehen.

Schleizer Schüler sprechen mit KZ-Überlebender