Meine Meinung: Hilfreiches Gewässer

Der Langenwiesenteich bei Schöndorf ist ein schönes Stückchen Natur. Und auch der neue Damm und Ablauf machen etwas her. Da ist es kaum verwunderlich, dass die nahe wohnende Bevölkerung den Teich auch gerne als Naherholungsziel zum Baden oder für Sommerfeste nutzt.

Besonders froh über den neuen Damm und Ablauf kann indessen der Inhaber des Teiches sein, schließlich ist so ein leckgeschlagener Ablauf gerade für einen Teich, der allein von Regenwasser gefüllt wird, alles andere als schön.

Woran ich mich in Schöndorf noch deutlich erinnerte, war der tragische Brand des Kälberstalles, bei dem mehr als 70 Jungtiere im Oktober 2018 ums Leben kamen. Damals, an einem Freitagabend, hatte ich eigentlich gerade Feierabend gemacht und wollte die 20-Uhr-Nachrichten sehen, als die Schleizer Feuerwehr an meinem Wohnzimmer vorbei rauschte. Also machte ich mich auch auf den Weg. In der Dunkelheit waren die Flammen mehrere Kilometer weit zu sehen. Vor Ort wurde mit Unmengen an Wasser der Brand bekämpft und ein Giebel vor dem Sturz auf eine benachbarte Halle bewahrt. So fragte ich gleich am Langenwiesenteich, ob dieses Gewässer auch damals geholfen hat, Schlimmeres zu verhindern. Und richtig, der Langenwiesenteich war quasi der Nachfüllteich für den Ortsteich gewesen.