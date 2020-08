Meine Meinung: Hirschberg putzt sich raus

Hirschberg hat durch den Niedergang der Lederfabrik Anfang der 90er Jahre viele Arbeitsplätze im Ort verloren, doch in der Folgezeit erheblich an Attraktivität gewonnen. Schmucke Häuser, gepflegte Vorgärten, ein architektonisch interessanter Kindergarten, aber auch das Naturschutzgebiet Hag an der Saale unterhalb der Burg prägen das Saalestädtchen, das einst Grenzort an der innerdeutschen Grenze war. Doch ausgerechnet auf den letzten Metern vor dem Rathaus zeigte sich Hirschberg von seiner schlechten Seite.

Auf der verwinkelten Karl-Liebknecht-Straße gab es stellenweise so erhebliche Bodendellen und Schlaglöcher, dass sich mancher Autofahrer beinahe die Zähne ausbiss. Auch der einsturzgefährdete „Hirsch“ gegenüber dem Rathaus ist ein Schandfleck.

Dieses Areal wird durch die Renaturierung und den hochwasserangepassten Ausbau des Erlichbaches im Mündungsbereich zur Saale eine erhebliche Aufwertung erfahren. So bleibt nur zu hoffen, dass die Stadt Hirschberg auch die herrenlose Hirsch-Immobilie in ihr Eigentum bringt und Fördermittel für den Abriss des Schandflecks erhält. Auf diese Weise würde jenes nahe der Saale liegende Innenstadtviertel eine Schönheitskur erfahren, die viele Stellen im Ort schon hinter sich haben.

Der Erlichbach in Hirschberg wird renaturiert