Meine Meinung

Passiert ein Verkehrsunfall, bei dem Wild zu Schaden kommt, dann ist jeder froh, wenn er nur die Rettungsleitstelle anrufen muss und diese dann den zuständigen Jäger informiert. Das Wild zu bergen ist eine Aufgabe des Revierinhabers, die zur Wildhege im Gesamten gehört. Aber genauso ist es laut Jagdgesetz seine Aufgabe, einen artenreichen und gesunden Wildbestand sowie dessen Pflege und die Sicherung seiner Lebensgrundlage zu gewährleisten. Dazu gehört auch die Jagd – naturgemäß ein kontrovers diskutiertes Thema. Doch unabhängig davon, welche Meinung man vertritt, ist doch eines ganz klar: die Zerstörung fremden Eigentums ist kein adäquates Mittel, seine Meinung kund zu tun. Sie ist und bleibt eine Straftat – eine Straftat, bei der die Täter zu häufig ohne Konsequenzen davon kommen, weil es in der Nacht im Wald selten Zeugen gibt, die, wie im Falle von Lutz Albert-Büttner, jemanden dabei beobachten, wie er einen Hochsitz verwüstet. Hochachtung also, dass die betroffenen Jäger den finanziellen Schaden in Kauf nehmen, weiter ihrer Arbeit nachgehen – und auch beim nächsten Wildunfall wieder helfen.