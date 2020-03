Meine Meinung: Kein Flüchtigkeitsfehler

Bei der Abstimmung über die Entlastung des Aufsichtsrates der Kreiskrankenhaus Greiz GmbH hat sich Landrätin Martina Schweinsburg (CDU) ein ganz starkes Stück Antidemokratie geleistet. Sie als Aufsichtsratsvorsitzende sowie die Aufsichtsratsmitglieder Heinz Klügel (CDU) und Andreas Hemmann (SPD) stimmten für die Entlastung des Aufsichtsrates. Nur Jens Geisler, Vorsitzender der Fraktion IWA-BIZ-Bündnis 90/Die Grünen, ist es zu verdanken, dass dieser perfide Schuss nach hinten losging. Denn die Aufsichtsratsmitglieder dürfen selbst nicht mit abstimmen.

Selbstverständlich könnte argumentiert werden, dass das ein Flüchtigkeitsfehler von Schweinsburg und ihren Aufsichtsratsmitgliedern war. Wer aber so denkt, verkennt wie ausgekocht Landrätin Schweinsburg ist. Sie ist im Landkreis Greiz zurzeit Vorsitzende von acht Aufsichtsräten. Diese Positionen hat sie seit Jahrzehnten inne. Schweinsburg weiß ganz genau, dass sie als Aufsichtsratsvorsitzende nicht mit abstimmen kann.

Was Martina Schweinsburg mit ihrer Teilnahme an der ersten Abstimmung vollführt hat, war eine Finte, ein eiskalter Versuch die demokratischen Regel zu ihren Gunsten zu brechen. Dass es durch solche perfiden Aktionen zu Demokratieverdruss kommt und nicht nur Schweinsburg selbst, sondern auch ihre gesamte Partei Schaden nimmt, ist programmiert. Eine Landrätin, die sich bewusst nicht an die Grundfeste der Demokratie halten will, sollte zu Gunsten aller persönliche Konsequenzen ziehen.

Schweinsburgs kleine Niederlage