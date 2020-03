Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Keine Zeit für Egoisten

Der Freistaat Thüringen und der Saale-Orla-Kreis bereiten weitere Maßnahmen vor, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bremsen. Das ist für die Menschen mit großen Einschnitten verbunden, wenn das öffentliche Leben in vielen Teilen wegbricht.

Es ist nachvollziehbar, dass sich über solche Allgemeinverfügungen viele Menschen ärgern. Besonders die Jüngeren, die nicht zur Risikogruppe gehören und bei einer Ansteckung mit dem Coronavirus womöglich kaum unter der Krankheit leiden werden.

Und dennoch sind die Schutzmaßnahmen von Freistaat und Landkreisverwaltung sinnvoll. Es geht schließlich darum, Infektionsketten zu unterbinden. Das wird zwar nicht vollständig möglich sein, aber kann sehr wohl zu einer zeitlichen Verzögerung der Infektion bei Risikogruppen führen. Es ist nicht die Zeit der Egoisten, es ist Zeit, persönliche Entscheidungen zugunsten des Allgemeinwohls zu treffen. Darum geht es schließlich auch in den Schutzmaßnahmen. Wie schon vielfach verbreitet, muss die Infektionswelle möglichst flach gehalten werden, um das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Besonders im ländlichen Bereich ist Kapazität zur Aufnahme von Schwererkrankten gering. Und angesichts der personellen Situation im Schleizer Krankenhaus tun insbesondere die Bürger des Oberlandes gut daran, persönliche Kontakte möglichst zu meiden. Zum Glück gibt es in der heutigen Zeit eine Vielzahl an Möglichkeiten, untereinander in Kontakt zu bleiben.