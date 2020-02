Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Leben ist ein kostbares Gut

Ist es nicht irgendwie absurd. In Zeiten des Voranschreitens des Coronavirus’ auch in Deutschland das Wohl und Wehe eines Krankenhauses überhaupt in Frage zu stellen? Nicht wundern muss man sich da, wenn draußen im Land Meinungen wie: „Na, es hat noch nicht den Richtigen erwischt“ kursieren. Schleiz ist ja nicht der einzige Fall in der Republik.

Profit, ich nenne es mal weniger krass Gewinn, und ein Krankenhaus – das passt doch überhaupt nicht zusammen. Sollte es nicht ureigenste Aufgabe einer solchen Einrichtung sein, neues Leben zu ermöglichen, Leben zu erhalten und wenn nötig: Leben zu retten.

So wie zum Beispiel bei Dietmar Barth, über den schon geschrieben wurde. Auch ich könnte meine Geschichte beitragen! Habe ich es doch Ärzten und Schwestern in eben diesem Krankenhaus zu verdanken, dass ich heute hier diesen Beitrag schreiben kann. Das Herz stolperte. Aber auch eine Verlegung in die Neurologie nach Plauen wurde in Erwägung gezogen, die ich, nach Auskunft eines Mediziners im Nachhinein, wohl nicht überlebt hätte. Vom Team um den damaligen Chefarzt Schweiberer bekam ich 2003 meinen Herzschrittmacher, der mir heute ein Leben ohne größere Einschränkungen ermöglicht. Ohne ein Krankenhaus vor Ort, hätte das aber auch ganz anders ausgehen können.