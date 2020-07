Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Leider nur Provisorien

Es ist gut, dass es jetzt zwei Rettungswachen mehr im Saale-Orla-Kreis gibt. Noch besser wäre es jedoch, wenn diese schon fertig wären und keine Provisorien.

Selbstverständlich ist das Wichtigste, dass nun überhaupt Rettungskräfte in diesen Landstrichen untergebracht sind. Zumal insbesondere Ziegenrück dafür bekannt war, dass es dort immer wieder zu Überschreitungen der gesetzlichen Rettungsfrist – im gesetzlich gestatteten Rahmen der Ausnahmen – kam.

Für neue Rettungswachen gibt es klare Richtlinien, was die Ausstattung betrifft. So werden in kleinen Rettungswachen mit ein bis drei Rettungsfahrzeugen, ein Aufenthaltsraum mit Kochgelegenheit, ein Ruheraum und ein Büroraum gefordert. Letzterer dürfte auch als zusätzlicher Ruheraum genutzt werden. Zudem sind eine Garage mit Plätzen für die Rettungsfahrzeuge, ein Desinfektionsraum und ein Raum für Fahrzeug-Zubehör vorgeschrieben. Daneben muss es auch ein Raum für Sanitätsmaterial sowie einen Sanitärbereich, bestehend aus Toiletten und Waschraum, bereitstehen.

Diese Kriterien erfüllen die neuen provisorischen Rettungswachen bei Weitem nicht. So sind es in Remptendorf zum Beispiel nur zwei Räume, die im Verwaltungsgebäude zur Verfügung stehen, in Moderwitz sieht es ähnlich aus.