Meine Meinung: Mal etwas anderes erleben

Noch muss die Tür zur Böttger-Ausstellung in der Kleinen Galerie zwar verschlossen bleiben – ich hoffe da aber auf die Zukunft, auf den Mai und damit auf etwas Licht am Ende „dieses“ Corona-Tunnels. Denn, egal welches Medium man nutzt: Das Virus samt dem Drumherum ist überall präsent. Klar müssen die Menschen informiert werden über alles, was unternommen wird, um dessen Ausbreitung in den Griff zu bekommen. Auch über die nicht von der Hand zu weisende Gefahr einer zweiten Infektionswelle. Aber man kann ihnen mittlerweile nicht mehr verdenken, wenn sie mal etwas anderes sehen und erleben möchten! Immer unter Beachtung der Abstands- und Hygienevorschriften – versteht sich. Und die Kleine Galerie wäre meiner Auffassung nach ein guter Ort für „etwas Zurück in die Normalität“. An Publikum würde es bestimmt nicht fehlen – denn auch zu Corona-Zeiten gibt es sonntags Leben auf dem Neumarkt.