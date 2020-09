Meine Meinung: Mangelndes Interesse

Die Kundgebung von Verdi vor dem Schleizer Krankenhaus spiegelt das Interesse zweier Landräte an dem Thema wider.

Der Landrat des Saale-Orla-Kreises, Thomas Fügmann, als auch die Greizer Landrätin Martina Schweinsburg (beide CDU) taten dies eher kurzfristig. Und zwar am Montag. Während laut des Gewerkschaftssekretärs Philipp Motzke die Absage Fügmanns freundlich geschah, war jene seiner Amtskollegin eher barsch. Zwar kündigte sie in einem Schreiben an Philipp Motzke bereits am 19. August an, dass sie terminlich gebunden war, die endgültige Absage hatte es aber in sich.

Sie bemängelte, dass der Gewerkschafter die Petition ihr nicht rechtzeitig zur Aufsichtsratssitzung zugesandt hatte. Eine Kooperationsbereitschaft warf sie ihm deshalb „nur wenig“ und „vermutlich“ nur zu seinen „Vorbedingungen“ vor. „Vor diesem Hintergrund setze ich als Landrätin des Landkreises Greiz terminlich am 1. September 2020 zielführende Prioritäten im eignen Landkreis“, schrieb sie dem Gewerkschafter. Das wiederum kann den Vorwurf untermauern, dass das Schleizer Krankenhaus in ihrem politischen Handeln eine untergeordnete Rolle spielt.

Vielleicht ändert sich allerdings im operativen Umgehen etwas an den Bedingungen im Schleizer Krankenhaus mit dem neuen Verwaltungsdirektor Markus Bunzel. Einen Vertrauensvorschuss hat er verdient.