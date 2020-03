Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Mietzahlungen sind wichtig

Durch die Entscheidung der Politik, das öffentliche Leben zur Verringerung der Ausbreitung des Coronavirus weitgehend einzuschränken, kann es bei Privatpersonen und Gewerbetreibenden zu finanziellen Engpässen kommen. Denn eine halbe Million Betriebe wollen bundesweit die Kurzarbeiterregelung nutzen, was herbe Einkommensverluste für ihre Mitarbeiter bedeuten kann. Noch schlimmer sind Selbstständige dran, auch wenn sie vorerst eine Soforthilfe erhalten.

Die Schleizer Wohnungsgesellschaft wehrt sich wie andere Großvermieter gegen die drohenden Mieten-Verluste durch die Corona-Krise. Die Wohnungsunternehmen fordern eine Nachbesserung einer Gesetzesvorlage, die soziale Härten bei Mietern abfedern soll. Die Bundesregierung will, dass Mietern zwei Jahre lang nicht gekündigt werden darf, wenn die Mietschulden ihren Grund in der Corona-Krise haben. Das soll für fehlende Mieten in den Monaten April bis September gelten. Zwei Jahre lang sollen die Mieter Zeit bekommen, ihre Schulden zu begleichen.

Das Gesetz würde die Corona-Folgen einseitig auf die Vermieter abwälzen, kritisieren diese. Denn in diesen zwei Jahren würden Wohnungsunternehmen manche Einnahmen fehlen, die sie selbst zum Begleichen ihrer Rechnungen benötigen.

Da haben sie recht. Während andere Branchen wie die Luftfahrt Hilfen erhalten, könnten sich so die Bedingungen für die Immobilienwirtschaft verschärfen. Erst recht, wenn Unternehmen wie Adidas die Situation ausnutzen und ihre Mietzahlungen für Gewerbeimmobilien befristet aussetzen wollen.

Der Vorstoß der Wohnungsunternehmen ist richtig. Denn nicht nur sie könnten durch die neue Regelung in wirtschaftliche Schieflage geraten, sondern auch zahlreiche Kleinvermieter, die nach Investitionen ihre Verbindlichkeiten bei den Banken nicht mehr begleichen können.