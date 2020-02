Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Motivieren zum Verweilen

Wenn nicht gerade Orkantief „Sabine“ wie gestern das Wasser der Saale aufwühlt und eine steife Brise den Fluss entlang schickt, ist die Ecke dort in Hirschberg am Eingang zum Naturpark „Haag“ schon ein schönes Stückchen Thüringen. Das für Besucher auch so einiges zu bieten hat: „Wenzelshöhle“, Hängesteg und nicht zuletzt die Gondelstation. Die kommen vielfach auf Schusters Rappen oder mit dem Fahrrad hier vorbei und – das geht einem ja im Urlaub selber so – dort wo es ihnen gefällt, da halten sie bestimmt auch mal an. Nur schade, wenn sie dann zwar das Schild „Gondelstation“ lesen, aber nicht mit einem der Boote auf die Saale hinaus können, weil keiner da ist, der ihnen das ermöglicht. Deshalb drücke ich schon die Daumen, dass noch jemand bei Heike Keßler sein Interesse für den Job des Station-Betreibers bekundet und die „Gondelei“ so um den 1. Mai herum starten kann.

Ein „Hirschberger Original“ müsste das idealerweise sein, der viel weiß übers Städtchen zwischen Schloss und Villa Novalis, der mit seinem Wissen quasi als „Tourist-Information auf zwei Beinen“ auch nicht hinterm Berg hält. Na ja, eine Nummer kleiner geht auch: Hauptsache die Gondelstation mischt in der Touristen-Saison 2020 mit. Und dem „Kapitän“ wünsche ich schon heute immer „eine Handbreit Wasser unterm Kiel“ der Boote.