Peter Cissek zu den Schäden am Radweg Burgk-Walsburg.

Meine Meinung: Nach dem Schaden klug

Der Saale-Radweg von Burgk nach Walsburg beibt ein Streitthema. Denn nur kurz nach dem Bau des millionenschweren Weges sind Schäden entstanden, weil es offenbar an einer geeigneten Entwässerung fehlte. Der Streit vor Gericht dauert noch an und wird möglicherweise in die nächste Instanz gehen.

Auch die neuen Schäden zeigen, dass es immer Konflikte geben wird, wenn Forstwege auch als Rad- und Wanderwege genutzt werden. Denn in der heutigen Forstwirtschaft kommen meist schwere Maschinen zum Einsatz. Schäden bleiben folglich nicht aus. So war es auch im vergangenen und milden Winter, als der Boden nicht gefror und besonders anfällig war.

Die Arbeiten verbieten kann man dem Eigentümer nicht, erst recht nicht in Zeiten von Trockenheit und Borkenkäfern, die die Bäume enorm schädigen. Also wird es immer zu Schäden kommen. Es sei denn, man führt die Rad- und Wanderwege über andere Strecken. Doch diese bringen weniger schöne Aussichten für die Nutzer.

Folglich sind alle nach dem Schaden klug. Für große Korrekturen am Radweg Burgk-Walsburg ist es aber zu spät.