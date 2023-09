Meine Meinung: Neue Ideen für alte Gemäuer

Der Felsenkeller am Erfurter Dom wird seit vielen Jahren für Ausstellungen genutzt.

Sophie Filipiak über das Engagement von Ehrenamtlichen, alte verborgene Orte einer neuen Nutzung zuzuführen.

Felsenkeller, Eiskeller, Bierkeller – der Name weißt meisten darauf hin, für welchen Zweck die Gänge einst ins Gestein gehauen wurden. Einige sind ehemaligen Stollen aus der Zeit, als der Bergbau in der Region florierte, andere wurden für spezielle Aufgaben gebaut.

Im Felsenkeller in Lemnitzhammer wurden früher Eisblöcke gelagert, die im Winter aus der Saale geschlagen wurden. Diese dienten im Sommer als Kühlung für die Bierfässer der nahen Brauerei. Diesen Zweck hat der Keller nun nicht mehr. Er dient jetzt als Refugium für Fledermäuse und kann auf Nachfrage auch besichtigt werden. So ähnlich soll nun der Felsenkeller von Blankenberg genutzt werden. Eine gute Idee, zumal der Stollen in den vergangenen Jahren eher als Müllhalde genutzt wurde.

Jede neue Idee ist da willkommen, damit solche Orte, die es nicht verdient haben, in Vergessenheit geraten. Beispielsweise können die Vereine der Region mit ins Boot geholt werden, um das Projekt weiter voran zu bringen. Die Zustimmung vom Landratsamt und dem Naturpark haben die Ehrenamtlichen ja bereits.