Meine Meinung: Neue Wege und neue Ideen

Ich glaube, man kann schon von einem ordentlichen Dämpfer sprechen, den das Fernweh der Deutschen – aus Gründen, die jeder nur zur Genüge kennt - in diesem Sommer erhalten hat. Bedeutet, wir machen vermehrt Urlaub im eigenen Land. Mehr oder weniger uninteressant ist da, wie man vielleicht in Thailand von einer Insel zur anderen kommt oder wo es in Griechenland den besten Ouzo gibt?

An Bedeutung gewinnen vielmehr Ausflugsziele bei uns um die Ecke! Schloss Burgk dürfte da nur eines von vielen sein. Einen Vorgeschmack auf das, was im „richtigen Sommer“ hier abgehen könnte, lieferte schon der Mai. Die Museumsmacher duften sich nach der Flaute davor über mehr Besucher als im Mai 2019 und im Mai 2018 freuen. Trotz aller noch geltenden Corona-Spielregeln. Mit neuen Ideen will man sich bei potenziellen Gästen aus der Region und von auswärts ins Gespräch bringen, nur eine davon dürften die Märchensonntage sein.

Neue Wege geht man mit einem Newsletter, über den Interessierte zeitnah alles wichtige aus dem Programmangebot des Hauses erfahren können. Und, was ja mit Blick auf Corona nicht von der Hand zu weisen ist, ganz schnell über Verlegungen oder Absagen informiert werden können. Also, unter museum@schloss-burgk.de einfach anmelden und einen ganz „heißen Draht“ dorthin haben.

„Le Bouquet élégant“ auf Schloss Burgk