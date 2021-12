Meine Meinung: Neuer Chefarzt in Sicht

Peter Hagen zur Reduzierung der Betten in Schleiz.

Das ist Wasser auf die Mühlen querdenkender Coronaleugner: Mitten in der Pandemie muss im Schleizer Krankenhaus die Bettenzahl reduziert werden! Die chirurgische Abteilung schließt vorübergehend komplett.

Aktuell ist das aber nicht von bösen Mächten fremdgesteuert oder gar von der Politik absichtlich gewollt. Auch wenn mancher das Krankenhausfinanzierungsgesetz gerne anders interpretiert. Vielmehr ist es wieder einmal die einfache Rechnung, dass für jedes Bett entsprechend Personal vorhanden sein muss. Denn nur den Patienten zum Schlafen aufzunehmen, reicht im Regelfall nicht für die Therapie.

Jetzt rächt sich zudem, dass in den letzten Jahren das Schleizer Krankenhauses vor der Übernahme durch die Sternbach-Klinik mancher Mitarbeiter freiwillig das Weite gesucht hatte. Erst seit Juli dieses Jahres hatte sich das Schleizer Krankenhaus aus dem kreisübergreifenden Verbund mit dem Krankenhaus Greiz gelöst, um nicht zu sagen befreit. In einem ersten Schritt sollten die seit Jahren eingefrorenen Tarife um 20 Prozent erhöht werden. Denn nur mit motivierten und fähigen Mitarbeitern wird es möglich sein, dieses Haus als Grund- und Regelversorger in eine Zukunft zu führen. Ein neuer Chefarzt ist bereits in Sicht, das lässt hoffen.