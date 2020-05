Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Öffentlich ein Zeichen gesetzt

Mit dem, was da am Zaun der Villa „Spatzennest“ nahe dem Schlosspark zu lesen ist, hat das gesamte Team des Parkkindergartens öffentlich ein Zeichen gesetzt – auch jetzt in Corona-Schließzeiten sozusagen eine Brücke geschlagen zu den Kindern samt deren Eltern draußen. Öffentlich festgestellt: „Hey, wir vermissen Euch!“ Viel ist seit Mitte März in der gesamten Einrichtung parallel zur Notbetreuung von Mädchen und Jungen passiert. Startklar für eine Öffnung sei man, war sogar beim Pressetermin zu erfahren und steht im Beitrag rechts. Finde ich gut, denn dieses „Startklar“ steht auch irgendwie für den Optimismus, künftige Sorgen und Probleme gemeinsam mit den Eltern angehen und meistern zu können.

Den Brückenschlag zurück durch die Kinder gab es über Regenbogenbilder, die nicht zuletzt für ein Zusammengehören stehen. Erst war da eins am Zaun draußen, am Mittwoch waren es schon fünf. Vielleicht werden es bis zur Öffnung der Einrichtung dann ja noch einige mehr. Ich glaube, Sandra Berger und ihre gesamte Mannschaft würden sich darüber freuen. Also, ans Werk!