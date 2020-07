Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: „Oma Elfi“ nennt es altmodisch

„Hausnotruf?“, quäkt die literarische Figur Oma Elfi. „Sowas hatte meine Großmutter auch schon. Es war eine Glocke am Rocksaum, mit der sie unsere Familie immer auf Trab gehalten hat.“

Oma Elfi hat gerade einen Hausnotruf in ihre Zwei-Zimmer-Plattenbauwohnung installiert bekommen, weil sie jüngst gestürzt war und es dann nicht mehr zum Telefon schaffte, um sich Hilfe zu holen. Nun sitzt sie in ihrem Lieblingssessel und spielt an ihrer Notruf-Uhr herum. „Eigentlich etwas altmodisch, das Ding“, sagt sie und beginnt ihre Tirade: „Mein Enkelsohn, der hat auch so etwas, aber viel moderner. So eine von diesen Smartie-Wotsches. Die zeigt die Uhr an, misst den Puls, zählt seine Schritte und manchmal liest er darauf sogar seine Nachrichten und telefoniert. Selbst Fotos kann er damit machen. Aber ich habe hier nur einen einzigen Knopf.“ Dabei, so führt Oma Elfi weiter aus, wäre es doch viel sinnvoller einen Hausnotruf mit so einer modernen Uhr zu verknüpfen.

„Dann könnten die Leute am anderen Ende sehen, ob mein Herz noch richtig schlägt, ich mich bewege und mich im Notfall sogar über die Uhr anrufen.“

Oma Elfi ist eine fiktive Figur, die zwar alt, dafür aber ebenso resolut ist. Und Oma Elfi wohnt immer genau dort, wo sie gerade für eine Geschichte gebraucht wird.

