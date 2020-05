Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Optimistisch in den Monat Mai

So ein Museum wie auch das in Burgk lebt davon, dass die Türen immer offen sind, dass Veranstaltungen angeboten werden können, dass Besucher in den Räumlichkeiten unterwegs sind und es für sie Geschichte mehr oder weniger zum Anfassen gibt. Und natürlich nicht zuletzt vom Engagement der Mitarbeiter, die sich für „ihr“ Haus ordentlich ins Zeug legen. Vieles davon ging in den vergangenen Wochen wegen Corona nicht. Ostern 2020 zum Beispiel konnten alle „Museums-Macher“ seit Jahrzehnten erstmals wieder bei ihren Lieben zu Hause verbringen. Das sei schön, aber auch bitter gewesen – war zu erfahren.

Nun also der Neustart mit jeder Menge Optimismus, Mut und Aufbruchsstimmung – dafür steht nicht zuletzt auch der Fakt, dass es bereits am Sonnabend die erste Trauung wieder auf Schloss Burgk gibt.

Und wenn es unter den Besuchern dieser Tage jemanden nicht unters Museumsdach zieht, steht ja noch die Möglichkeit zum Spaziergang in Richtung „Sophienhaus“. Ich hab’s probiert gestern und festgestellt, dass man unterwegs prima Sitzen und einfach nur mal Schauen kann. Im Angesicht der Skulpturen dachte ich mir: Wenn die wohl erzählen könnten? Die Anlage hat in ihrer Geschichte so viele Kriege und die Pest überstanden! Sie wird mit Sicherheit auch die Corona-Zeit hinter sich lassen.