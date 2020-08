Meine Meinung: Planer vom Grünen Tisch

Man kann nur sagen: Zum Glück sind die Bauarbeiten am Kreisverkehr Dittersdorf beendet und ist somit die Vollsperrung aufgehoben. Ein Lob den Bauarbeitern der Firma Strassing Limes für diese Leistung. Denn sie sind zwei Tage früher fertig geworden als ursprünglich geplant. Mit wem ich alles andere als zufrieden bin, dass sind die Planer am Grünen Tisch. Diese haben Berufspendlern und Urlaubern das Leben unnötig schwer gemacht.

Wenn die Gewährleistungsansprüche, sprich die Reparaturen, am Kreisverkehr unbedingt in diesem Sommer erledigt werden mussten, hätte man das in den zwei Wochen machen sollen, als die Autobahnanschlussstelle Schleiz in beiden Fahrtrichtungen geöffnet war.

Aber nein, man musste warten, bis nur eine Seite geöffnet ist. Der nächste Fehler des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr war wie schon im Vorjahr, dass die Kraftfahrer auf der A9 nicht rechtzeitig vorinformiert werden, dass die Anschlussstelle Schleiz auf einer Seite gesperrt ist. Somit könnten Kraftfahrer zig Kilometer sparen, gerade in Zeiten, in denen der CO2-Ausstoß reduziert werden soll.

Den einzigen Vorteil, den ich an der fehlenden Vorinformation vor der Anschlussstelle Bad Lobenstein erkenne, ist, dass es die Anwohner in Zollgrün derzeit so ruhig haben wie lange nicht.

Mit „der Kirche“ ums Dittersdorf gefahren