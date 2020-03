Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Ruhe bewahren, zuhause bleiben

Noch hat es den Saale-Orla-Kreis nicht erwischt. Aber das Coronavirus kommt immer näher. Bei einem Patienten, der am Freitag vorsorglich in das Klinikum Naila eingeliefert wurde, bestätigte sich die Infektion nicht. Doch im Landkreis Bayreuth gibt es zwei bestätigte Fälle. Auch eine Baufirma in Marktredwitz wurde vorübergehend geschlossen. So bleibt es eine Frage der Zeit, wie lange das Gebiet zwischen Saale und Orla vom Coronavirus verschont bleibt.

Da sich die Situation sehr dynamisch verändert und zeitgleich die Influenza-Welle durch das Land rollt, sollte die Erkrankung nicht unterschätzt werden, dennoch keine Panik ausbrechen. Bei allen Schließungsgerüchten um das Kreiskrankenhaus in Schleiz ist die Region noch medizinisch gut versorgt. Es ist traurig, dass es keine zentrale Stelle gibt, die Schutzkleidung für medizinisches Personal herausgeben kann. Diese müssen Ärzte selbst und überteuert auf dem freien Markt kaufen, beziehungsweise suchen. Befürchtet man, infiziert zu sein, heißt es Ruhe zu bewahren und zuhause zu bleiben. Am Besten ist, man ruft seinen Hausarzt oder die Hotline 116 117 an. Wenn jemand über eine akute schwere Erkrankung der Atemwege wie Husten, Halsschmerzen, Fieber und Gliederschmerzen klagt und in den vergangenen 14 Tagen in einem Risikogebiet wie Norditalien war oder Kontakt zu einem bestätigten Covid-19-Fall hatte, handelt es sich laut Robert-Koch-Institut um einen absolut begründeten Verdachtsfall, der unverzüglich über den Rettungsdienst unter der Rufnummer 112 stationär aufgenommen werden soll. Doch das wollen wir mal nicht hoffen. Saale-Orla-Kreis bereitet sich auf ersten Coronafall vor