Meine Meinung: Schlecht geplant

Ich kann beide Seiten verstehen. Oder besser gesagt alle drei: die Dittersdorfer und die Pendler von außerhalb, die unter der Vollsperrung des Kreisverkehrs leiden, aber auch die Straßenverkehrsbehörde, die diese veranlasste. Denn alle Argumente sind einleuchtend. Das Problem ist ein anderes.

Aus meiner Sicht wurden während der Planung der Ortsumgehung Dittersdorf gravierende Fehler gemacht. Um den Verkehr aus dem Ort zu bringen, gibt es außer dem Kreisverkehr keine Straße mehr, auf der man Dittersdorf in Richtung Oettersdorf und Schleiz verlassen könnte. Das war zwar damals gut gemeint, doch in einer Situation wie der aktuellen rächt sich die Entscheidung.

Zum Trost kann man sagen, dass die Bauarbeiten nur zehn Tage dauern sollen. Auch ich muss auf dem Weg nach Hause jeden Tag diese Umleitung fahren, ebenso wenn ich auf Termin fahre. Deshalb ist das mit den zeitgleichen Bauarbeiten auf der A9 sehr ärgerlich.

Doch wenn man den Baufortschritt am Kreisverkehr in Dittersdorf sieht, besteht durchaus die Hoffnung, dass die Arbeiten eher abgeschlossen werden können, auch wenn das niemand offiziell sagen will.

Kritik an der Vollsperrung des Kreisverkehrs in Dittersdorf