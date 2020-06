Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Meine Meinung: Schleizer Krankenhaus nicht aufgeben

Glaube kann bekanntermaßen Berge versetzen – das habe ich als Kind der DDR einst sicher mal irgendwo gelesen und dann bestimmt auch schnell wieder vergessen. Jetzt wo es um das Wohl und Wehe von Schleiz als Krankenhausstandort geht, kam mir dieser Ausspruch – verbunden mit der Aktion in der Stadtkirche – wieder in den Sinn. Kann der Glaube aber auch ein Krankenhaus, UNSER Krankenhaus erhalten?

Viele von uns werden ihre ganz persönliche Beziehung zu diesem Areal, zu den hier arbeitenden Menschen haben. Mir geht es ja ähnlich, hätte es vor nunmehr bereits 17 Jahren den damaligen Chefarzt Schweiberer und seine Mannschaft nicht gegeben, ich würde heute keine Artikel für diese Zeitung mehr schreiben. Und da sehe ich mich nur als eine ganz kleine „Randnotiz“ im Geschichtsbuch dieses Hauses und der Menschen, denen hier geholfen wurde und hoffentlich zukünftig noch wird.

Krankenhaus erhalten geht nur, wenn alle an einem Strang ziehen und sollte es klappen, wäre das dann auch das Werk von vielen. Von denen, die gebetet haben; von denen, die am Sonnabend wieder auf die Straße gehen; von denen, die im Haus trotz aller Wirren auch in diesen Zeiten einen guten Job machen und nicht zuletzt von denen, die dem Schleizer Krankenhaus nach wie vor ihr Vertrauen als Patienten schenken. Menschlichkeit, die dem Streben nach Profit hoffentlich Einhalt gebieten kann.