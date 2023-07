Meine Meinung: Schneller als die Privaten

Peter Cissek zum Baufortschritt der IBA-Projekte am Stausee.

In der Regel sind private Investoren bei der Umsetzung schneller als öffentliche Einrichtungen. Doch in zwei von der Internationalen Bauausstellung Thüringen für die Stauseeregion Saalburg ausgelobten Architektenwettbewerben ist es anders. Von den im Oktober 2018 in Saalburg preisgekrönten Entwürfen zum Ideenwettbewerb „XS Neue Ferienhäuser Modellhaft Bauen“ ist an den Standorten Werftgelände und nahe der Sperrmauer noch kaum etwas umgesetzt worden, weil die Investoren die Planerentwürfe wie das Langhaus als nicht umsetzbar hielten und Kompromisse einforderten.

Bei dem im Februar 2020 ausgelobten Realisierungswettbewerb für den Um- und Ausbau des SEZ Kloster wurde ein Entwurf gekürt, der den Vorstellungen des Landessportbundes als Bauherren entsprach. Schon Ende 2023 sollen die Bauarbeiten fertig sein. Und das Positive ist: Der Thüringenforst liefert nicht nur heimisches Holz für das Bauvorhaben, sondern wird den Kindern und Jugendlichen in Kloster Themen wie Wald und Erlebnis in der Natur vermitteln.

Neuer Gebäudeflügel aus heimischem Holz am Thüringer Meer