Meine Meinung: Schulsozialarbeit ausreichend gestalten

Der Schulleiter der Regelschule Remptendorf, Karl-Heinz Weiß, sieht in seiner Betrachtung auf das Thema Schulsozialarbeit das große Ganze. Wenn er über die Vorfälle an seiner Schule spricht, weiß er, dass es an anderen Schulen weitaus mehr Straftaten gibt. Manches Mal wirkt er geradezu fassungslos, wenn er über die Verrohung in der Gesellschaft spricht, die sich schon an den Schulen zeigt.

Schulsozialarbeit, so sagt er, sollte nicht in der Schule enden, sondern bei den Kindern zuhause. Zum Beispiel sollten die Eltern von Schulverweigerern von der Schulsozialarbeit unterstützt werden. Das ist ein kluger Gedanke. Auch in der kleinen Remptendorfer Regelschule gebe es pro Jahr ein bis zwei Schulverweigerer. Zwar kann man argumentieren, dass für die häuslichen Probleme innerhalb von Familien andere Stellen zuständig sind. Doch wenn sich ein familiäres Problem auf den Schulalltag auswirkt, ist es sicherlich sinnvoll, Kontinuität in Sachen Sozialarbeit an den Tag zu legen. Außerhalb der Schule mit dem einen Sozialarbeiter in Kontakt zu stehen und innerhalb der Schule mit dem Schulsozialarbeiter macht für beide Pädagogen zusätzliche Arbeit, da sie sich immerzu austauschen müssen. Deshalb sind solche Fälle am besten zu lösen, wenn ein Schulsozialarbeiter volle 40 Stunden für eine Schule arbeitet, innerhalb und außerhalb der Schule.