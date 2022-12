Meine Meinung: Stille Nacht, stressige Nacht

Stephanie Rössel, Lokalreporterin in der Redaktion Schleiz

Stephanie Rössel über die wenigen Tage bis zum Fest.

Die Vorweihnachtszeit soll besinnlich sein, familiär, ruhig. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade dann noch mehr Stress aufkommt. Was gibt es zu Essen? Wann geht man einkaufen? Hat man alle Geschenke? Ist Wohnung oder Haus geputzt? Und an welche Bräuche muss ich möglicherweise denken. Na ja und so ein bisschen arbeiten muss man ja auch noch.

Seit ein paar Tagen fühle ich mich, als laufe ich täglich mindestens einen Marathon. Zumindest was das Essen betrifft, kann ich das in diesem Jahr komplett auf meine Familie abwälzen, denn ich habe Weihnachtsdienst. Mir persönlich sitzen da sozusagen eher die Raunächte im Genick. Bis morgen muss alles geputzt und aufgeräumt, offene Rechnungen sollten beglichen sein, Wäsche waschen ist auch „verboten. Alle Geschenke wurden noch nicht geliefert, allerdings hat sich der Postbote nun zwei Tage kaum aus seinem Fahrzeug getraut. Kaum noch stehen konnte man mancherorts dank Blitzeis.

Aber ich bin guter Dinge, dass mit Friedenslicht, Räucherkerzchen und Herrenhuterstern doch noch die eine oder andere besinnliche halbe Stunde Zeit sein wird. Eins ist mir aber immer bewusst: Weihnachten ist, wenn die besten Geschenke am Tisch sitzen und nicht unterm Baum liegen. Daran sollte man allerdings das ganze Jahr denken.